Chubb
Chubb Tarkvaraarendaja Palgad kohas Mexico

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Mexico kogusumma ettevõttes Chubb on MX$622K year kohta. Vaata ettevõtte Chubb kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Mediaan pakk
company icon
Chubb
Data Engineer
Monterrey, NL, Mexico
Kokku aastas
MX$622K
Tase
L1
Põhipalk
MX$622K
Stock (/yr)
MX$0
Boonus
MX$0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
1 Aasta
Millised on karjääritasemed Chubb?

MX$3.1M

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt MX$581K+ (mõnikord MX$5.81M+) tõuse.

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Kaasatud ametinimetused

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Chubb in Mexico on aastase kogutasuga MXMX$21,017,116. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Chubb Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Mexico on MXMX$12,034,249.

