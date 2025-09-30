Ettevõtete kataloog
Chubb
Chubb Aktuar Palgad kohas Philadelphia Area

Aktuar kogutasu in Philadelphia Area ettevõttes Chubb on $79.3K year kohta taseme Actuarial Trainee puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Philadelphia Area kogusumma on $142K. Vaata ettevõtte Chubb kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Actuarial Trainee
$79.3K
$76.5K
$0
$2.8K
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Millised on karjääritasemed Chubb?

KKK

The highest paying salary package reported for a Aktuar at Chubb in Philadelphia Area sits at a yearly total compensation of $215,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Chubb for the Aktuar role in Philadelphia Area is $147,575.

