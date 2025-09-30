Aktuar tasu in New York City Area ettevõttes Chubb ulatub $141K year kohta taseme Senior Actuarial Analyst puhul kuni $319K year kohta taseme VP puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in New York City Area kogusumma on $155K. Vaata ettevõtte Chubb kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Actuarial Trainee
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$141K
$125K
$0
$16K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***