Chubb Aktuar Palgad kohas New York City Area

Aktuar tasu in New York City Area ettevõttes Chubb ulatub $141K year kohta taseme Senior Actuarial Analyst puhul kuni $319K year kohta taseme VP puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in New York City Area kogusumma on $155K. Vaata ettevõtte Chubb kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Actuarial Trainee
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$141K
$125K
$0
$16K
Vaata 6 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Panusta
Millised on karjääritasemed Chubb?

KKK

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Aktuar hos Chubb in New York City Area ligger på en årlig samlet kompensation på $337,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Chubb for Aktuar rollen in New York City Area er $127,000.

Muud ressursid