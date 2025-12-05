Ettevõtete kataloog
Chitkara University Tarkvaraarendaja Palgad

Keskmine Tarkvaraarendaja kogutasu in India ettevõttes Chitkara University ulatub ₹1.05M kuni ₹1.47M year kohta. Vaata ettevõtte Chitkara University kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/5/2025

Keskmine Kogutasu

$12.9K - $15.7K
India
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$11.9K$12.9K$15.7K$16.7K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed Chitkara University?

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Chitkara University in India on aastase kogutasuga ₹1,465,027. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Chitkara University Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹1,048,252.

