China Telecom Tarkvaraarendaja Palgad

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in China kogusumma ettevõttes China Telecom on CN¥282K year kohta. Vaata ettevõtte China Telecom kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/5/2025

Mediaan pakk
company icon
China Telecom
Software Engineer
Hefei, AH, China
Kokku aastas
$39.6K
Tase
14
Põhipalk
$39.6K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
4 Aastat
Aastat kogemust
4 Aastat
Millised on karjääritasemed China Telecom?
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Ekspordi andmed
Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Backend tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes China Telecom in China on aastase kogutasuga CN¥849,705. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte China Telecom Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in China on CN¥282,465.

Esiletõstetud töökohad

    China Telecom jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Muud ressursid

