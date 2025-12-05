Ettevõtete kataloog
China Telecom
China Telecom Turundus Palgad

Keskmine Turundus kogutasu in China ettevõttes China Telecom ulatub CN¥90.5K kuni CN¥131K year kohta. Vaata ettevõtte China Telecom kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/5/2025

$14.4K - $16.7K
$12.7K$14.4K$16.7K$18.4K
Kõrgeima palgaga Turundus ametikoha palgapakett ettevõttes China Telecom in China on aastase kogutasuga CN¥131,298. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte China Telecom Turundus ametikoha keskmine aastane kogutasu in China on CN¥90,474.

