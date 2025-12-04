Ettevõtete kataloog
Chime Solutions
Chime Solutions Administratiivassistent Palgad

Keskmine Administratiivassistent kogutasu in United States ettevõttes Chime Solutions ulatub $166K kuni $236K year kohta. Vaata ettevõtte Chime Solutions kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/4/2025

Keskmine Kogutasu

$188K - $214K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$166K$188K$214K$236K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed Chime Solutions?

KKK

Kõrgeima palgaga Administratiivassistent ametikoha palgapakett ettevõttes Chime Solutions in United States on aastase kogutasuga $236,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Chime Solutions Administratiivassistent ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $166,000.

Muud ressursid

