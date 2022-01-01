Ettevõtete kataloog
Checkr Palgad

Checkr palk ulatub $73,630 kogutasus aastas Klienditeenindus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $360,000 Toote Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Checkr. Viimati uuendatud: 11/14/2025

Tarkvaraarendaja
P1 $149K
P2 $171K
P3 $226K
P4 $296K

Full-Stack tarkvarainsener

Tarkvaraarenduse Juht
Median $351K
Klienditeenindus
$73.6K

Andmeanalüütik
$181K
Finantsanalüütik
$191K
Personaliosakond
$258K
Turundus
$226K
Toote Disainer
Median $220K
Toote Juht
Median $360K
Programmi Juht
$122K
Värbaja
Median $172K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Checkr ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)

10 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Checkr on Toote Juht aastase kogutasuga $360,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Checkr keskmine aastane kogutasu on $205,475.

