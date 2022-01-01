Ettevõtete kataloog
Checkmarx
Checkmarx Palgad

Checkmarx palk ulatub $117,476 kogutasus aastas Tootejuht ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $238,800 Müük ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Checkmarx. Viimati uuendatud: 9/6/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $118K
Turundus
$214K
Tootejuht
$117K

Müük
$239K
Tarkvaraarenduse Juht
$135K
Lahenduste Arhitekt
$213K
Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Checkmarx on Müük at the Common Range Average level aastase kogutasuga $238,800. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Checkmarx keskmine aastane kogutasu on $173,938.

