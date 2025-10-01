Ettevõtete kataloog
Chartis Group Juhtimiskonsultant Palgad kohas Northern Virginia Washington DC

Mediaanne Juhtimiskonsultant tasupaketi in Northern Virginia Washington DC kogusumma ettevõttes Chartis Group on $198K year kohta. Vaata ettevõtte Chartis Group kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Mediaan pakk
company icon
Chartis Group
Management Consultant
Washington, DC
Kokku aastas
$198K
Tase
-
Põhipalk
$165K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$33K
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
5 Aastat
Millised on karjääritasemed Chartis Group?

$160K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Panusta

KKK

Kõrgeima palgaga Juhtimiskonsultant ametikoha palgapakett ettevõttes Chartis Group in Northern Virginia Washington DC on aastase kogutasuga $224,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Chartis Group Juhtimiskonsultant ametikoha keskmine aastane kogutasu in Northern Virginia Washington DC on $198,000.

Muud ressursid