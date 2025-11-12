Saidi usaldusväärsuse insener tasu in United States ettevõttes Charles Schwab ulatub $92.4K year kohta taseme 54 puhul kuni $152K year kohta taseme 57 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $160K. Vaata ettevõtte Charles Schwab kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/12/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
54
$92.4K
$88K
$0
$4.4K
55
$151K
$141K
$5.5K
$5K
56
$ --
$ --
$ --
$ --
57
$152K
$140K
$0
$11.5K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Charles Schwab ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)