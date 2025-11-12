Ettevõtete kataloog
Charles Schwab
Charles Schwab Kvaliteeditagamise (QA) tarkvarainsener Palgad

Kvaliteeditagamise (QA) tarkvarainsener tasu in United States ettevõttes Charles Schwab ulatub $94.5K year kohta taseme 54 puhul kuni $140K year kohta taseme 58 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $132K. Vaata ettevõtte Charles Schwab kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/12/2025

Keskmine Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
54
Software Developer I(Algajate Tase)
$94.5K
$91K
$0
$3.5K
55
Software Developer II
$105K
$100K
$100
$4.6K
56
Software Developer III
$136K
$130K
$1.9K
$5K
57
Software Developer IV
$ --
$ --
$ --
$ --
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Charles Schwab ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

KKK

Kõrgeima palgaga Kvaliteeditagamise (QA) tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Charles Schwab in United States on aastase kogutasuga $146,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Charles Schwab Kvaliteeditagamise (QA) tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $117,000.

