Full-Stack tarkvarainsener tasu in United States ettevõttes Charles Schwab ulatub $91.1K year kohta taseme 54 puhul kuni $163K year kohta taseme 58 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $120K. Vaata ettevõtte Charles Schwab kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/12/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
54
$91.1K
$86.7K
$114
$4.2K
55
$115K
$106K
$0
$8.4K
56
$129K
$122K
$0
$7.4K
57
$161K
$143K
$0
$17.1K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Charles Schwab ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)