Keskmine Projekti Juht kogutasu in United Kingdom ettevõttes Charles River Associates ulatub £71.2K kuni £99.7K year kohta. Vaata ettevõtte Charles River Associates kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/6/2025

Keskmine Kogutasu

$104K - $120K
United Kingdom
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$95.7K$104K$120K$134K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

KKK

Kõrgeima palgaga Projekti Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Charles River Associates in United Kingdom on aastase kogutasuga £99,655. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Charles River Associates Projekti Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United Kingdom on £71,182.

