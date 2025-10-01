Ettevõtete kataloog
Character.ai Tarkvaraarendaja Palgad kohas San Francisco Bay Area

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in San Francisco Bay Area kogusumma ettevõttes Character.ai on $480K year kohta. Vaata ettevõtte Character.ai kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Mediaan pakk
company icon
Character.ai
Software Engineer
Palo Alto, CA
Kokku aastas
$480K
Tase
-
Põhipalk
$300K
Stock (/yr)
$180K
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
0 Aastat
Aastat kogemust
7 Aastat
Millised on karjääritasemed Character.ai?

$160K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Character.ai ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Character.ai in San Francisco Bay Area on aastase kogutasuga $792,800. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Character.ai Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in San Francisco Bay Area on $480,000.

