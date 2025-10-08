Ettevõtete kataloog
Channel Factory
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Backend tarkvarainsener

Channel Factory Backend tarkvarainsener Palgad

Mediaanne Backend tarkvarainsener tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Channel Factory on $127K year kohta. Vaata ettevõtte Channel Factory kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/8/2025

Mediaan pakk
company icon
Channel Factory
Software Engineer
New York, NY
Kokku aastas
$127K
Tase
-
Põhipalk
$110K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$16.5K
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
4 Aastat
Millised on karjääritasemed Channel Factory?

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Backend tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Channel Factory in United States on aastase kogutasuga $152,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Channel Factory Backend tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $127,500.

Esiletõstetud töökohad

    Channel Factory jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Apple
  • Databricks
  • Facebook
  • Google
  • Pinterest
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid