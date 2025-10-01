Ettevõtete kataloog
Chainlink Labs
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • Greater London Area

Chainlink Labs Tarkvaraarendaja Palgad kohas Greater London Area

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Greater London Area kogusumma ettevõttes Chainlink Labs on £134K year kohta. Vaata ettevõtte Chainlink Labs kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Mediaan pakk
company icon
Chainlink Labs
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Kokku aastas
£134K
Tase
L3
Põhipalk
£86.4K
Stock (/yr)
£48K
Boonus
£0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
4 Aastat
Millised on karjääritasemed Chainlink Labs?

£121K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt £22.8K+ (mõnikord £228K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

20%

AASTA 1

20%

AASTA 2

20%

AASTA 3

20%

AASTA 4

20%

AASTA 5

Aktsia tüüp
Options

Chainlink Labs ettevõttes kuuluvad Options 5-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 20% õigused omandatakse 1st-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 2nd-AASTA (5.00% kvartaliti)

  • 20% õigused omandatakse 3rd-AASTA (5.00% kvartaliti)

  • 20% õigused omandatakse 4th-AASTA (5.00% kvartaliti)

  • 20% õigused omandatakse 5th-AASTA (5.00% kvartaliti)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarendaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Chainlink Labs in Greater London Area on aastase kogutasuga £215,250. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Chainlink Labs Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater London Area on £123,098.

Esiletõstetud töökohad

    Chainlink Labs jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Move
  • Handy
  • The Climate Corporation
  • New York Life Insurance
  • Synack
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid