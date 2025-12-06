Ettevõtete kataloog
Chainlink Labs
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Värbaja

  • Kõik Värbaja Palgad

Chainlink Labs Värbaja Palgad

Mediaanne Värbaja tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Chainlink Labs on $115K year kohta. Vaata ettevõtte Chainlink Labs kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/6/2025

Mediaan pakk
company icon
Chainlink Labs
Sourcer
Los Angeles, CA
Kokku aastas
$115K
Tase
L3
Põhipalk
$115K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
4 Aastat
Millised on karjääritasemed Chainlink Labs?
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Õiguste omandamise graafik

20%

AASTA 1

20%

AASTA 2

20%

AASTA 3

20%

AASTA 4

20%

AASTA 5

Aktsia tüüp
Options

Chainlink Labs ettevõttes kuuluvad Options 5-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 20% õigused omandatakse 1st-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 2nd-AASTA (5.00% kvartaliti)

  • 20% õigused omandatakse 3rd-AASTA (5.00% kvartaliti)

  • 20% õigused omandatakse 4th-AASTA (5.00% kvartaliti)

  • 20% õigused omandatakse 5th-AASTA (5.00% kvartaliti)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Värbaja pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Värbaja ametikoha palgapakett ettevõttes Chainlink Labs in United States on aastase kogutasuga $162,500. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Chainlink Labs Värbaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $107,500.

Esiletõstetud töökohad

    Chainlink Labs jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Move
  • Handy
  • The Climate Corporation
  • New York Life Insurance
  • Synack
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/chainlink-labs/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.