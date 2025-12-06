Ettevõtete kataloog
Chainlink Labs
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Toote Juht

  • Kõik Toote Juht Palgad

Chainlink Labs Toote Juht Palgad

Vaata ettevõtte Chainlink Labs kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/6/2025

Keskmine Kogutasu

$182K - $216K
France
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$168K$182K$216K$230K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 1 veel Toote Juht andmete sisestust ettevõttes Chainlink Labs avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk


Õiguste omandamise graafik

20%

AASTA 1

20%

AASTA 2

20%

AASTA 3

20%

AASTA 4

20%

AASTA 5

Aktsia tüüp
Options

Chainlink Labs ettevõttes kuuluvad Options 5-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 20% õigused omandatakse 1st-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 2nd-AASTA (5.00% kvartaliti)

  • 20% õigused omandatakse 3rd-AASTA (5.00% kvartaliti)

  • 20% õigused omandatakse 4th-AASTA (5.00% kvartaliti)

  • 20% õigused omandatakse 5th-AASTA (5.00% kvartaliti)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Toote Juht pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Toote Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Chainlink Labs in France on aastase kogutasuga €199,180. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Chainlink Labs Toote Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in France on €145,488.

Esiletõstetud töökohad

    Chainlink Labs jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Move
  • Handy
  • The Climate Corporation
  • New York Life Insurance
  • Synack
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/chainlink-labs/salaries/product-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.