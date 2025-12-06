Ettevõtete kataloog
Keskmine Personaliosakond kogutasu in Hong Kong (SAR) ettevõttes Chainlink Labs ulatub HK$678K kuni HK$949K year kohta. Vaata ettevõtte Chainlink Labs kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/6/2025

Keskmine Kogutasu

$93.8K - $109K
Hong Kong (SAR)
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$86.7K$93.8K$109K$121K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

20%

AASTA 1

20%

AASTA 2

20%

AASTA 3

20%

AASTA 4

20%

AASTA 5

Aktsia tüüp
Options

Chainlink Labs ettevõttes kuuluvad Options 5-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 20% õigused omandatakse 1st-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 2nd-AASTA (5.00% kvartaliti)

  • 20% õigused omandatakse 3rd-AASTA (5.00% kvartaliti)

  • 20% õigused omandatakse 4th-AASTA (5.00% kvartaliti)

  • 20% õigused omandatakse 5th-AASTA (5.00% kvartaliti)



KKK

Kõrgeima palgaga Personaliosakond ametikoha palgapakett ettevõttes Chainlink Labs in Hong Kong (SAR) on aastase kogutasuga HK$948,789. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Chainlink Labs Personaliosakond ametikoha keskmine aastane kogutasu in Hong Kong (SAR) on HK$677,707.

