Keskmine Personaliosakond kogutasu in Hong Kong (SAR) ettevõttes Chainlink Labs ulatub HK$678K kuni HK$949K year kohta. Vaata ettevõtte Chainlink Labs kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/6/2025
Keskmine Kogutasu
Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!
20%
AASTA 1
20%
AASTA 2
20%
AASTA 3
20%
AASTA 4
20%
AASTA 5
Chainlink Labs ettevõttes kuuluvad Options 5-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
20% õigused omandatakse 1st-AASTA (20.00% aastas)
20% õigused omandatakse 2nd-AASTA (5.00% kvartaliti)
20% õigused omandatakse 3rd-AASTA (5.00% kvartaliti)
20% õigused omandatakse 4th-AASTA (5.00% kvartaliti)
20% õigused omandatakse 5th-AASTA (5.00% kvartaliti)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/chainlink-labs/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.