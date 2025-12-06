Ettevõtete kataloog
Chainlink Labs
Chainlink Labs Administratiivassistent Palgad

Keskmine Administratiivassistent kogutasu in United States ettevõttes Chainlink Labs ulatub $126K kuni $176K year kohta. Vaata ettevõtte Chainlink Labs kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/6/2025

Keskmine Kogutasu

$135K - $159K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$126K$135K$159K$176K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

20%

AASTA 1

20%

AASTA 2

20%

AASTA 3

20%

AASTA 4

20%

AASTA 5

Aktsia tüüp
Options

Chainlink Labs ettevõttes kuuluvad Options 5-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 20% õigused omandatakse 1st-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 2nd-AASTA (5.00% kvartaliti)

  • 20% õigused omandatakse 3rd-AASTA (5.00% kvartaliti)

  • 20% õigused omandatakse 4th-AASTA (5.00% kvartaliti)

  • 20% õigused omandatakse 5th-AASTA (5.00% kvartaliti)



KKK

Kõrgeima palgaga Administratiivassistent ametikoha palgapakett ettevõttes Chainlink Labs in United States on aastase kogutasuga $175,500. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Chainlink Labs Administratiivassistent ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $126,000.

