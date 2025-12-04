Tarkvaraarendaja tasu in United States ettevõttes Chainalysis ulatub $197K year kohta taseme SWE II puhul kuni $265K year kohta taseme Staff SWE puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $242K. Vaata ettevõtte Chainalysis kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/4/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
SWE I
$ --
$ --
$ --
$ --
SWE II
$197K
$170K
$6.3K
$20.8K
Senior SWE
$250K
$200K
$34.8K
$15.8K
Staff SWE
$265K
$216K
$22.5K
$26K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Chainalysis ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)
