Vaata ettevõtte Chainalysis kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/4/2025

Keskmine Kogutasu

$167K - $194K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$148K$167K$194K$214K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Chainalysis ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Värbaja ametikoha palgapakett ettevõttes Chainalysis in United States on aastase kogutasuga $214,200. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Chainalysis Värbaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $147,600.

