Chainalysis Palgad

Chainalysis palga vahemik varieerub $143,068 kogu kompensatsioonis aastas Toote disainer madalamas otsas kuni $310,896 Müük kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Chainalysis. Viimati uuendatud: 8/17/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $160K
Tootehaldusr
Median $211K
Tarkvaraarenduse juht
Median $290K

Administratiivassistent
$286K
Andmeteadlane
$162K
Personaliosakond
$279K
Turundus
$178K
Toote disainer
$143K
Värbaja
$162K
Müük
$311K
Lahendusarhitekt
$199K

Andmete arhitekt

Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


Omandamise ajakava

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Chainalysis-s kehtivad Aktsia/omakapitali toetused 4-aastase omandamise ajakava alusel:

  • 25% omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% omandatakse 2nd-AASTA (2.08% kuus)

  • 25% omandatakse 3rd-AASTA (2.08% kuus)

  • 25% omandatakse 4th-AASTA (2.08% kuus)

KKK

