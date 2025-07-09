Ettevõtete kataloog
CGS
CGS Palgad

CGS palga vahemik varieerub $33,690 kogu kompensatsioonis aastas Personaliosakond madalamas otsas kuni $196,980 Tehniline programmijuht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt CGS. Viimati uuendatud: 8/17/2025

$160K

Klienditeenindus
$34.7K
Personaliosakond
$33.7K
Müük
$55.5K

Tarkvaraarendaja
$62.1K
Tehniline programmijuht
$197K
KKK

Kõrgeima palgaga roll CGS on Tehniline programmijuht at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $196,980. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
CGS mediaan aastane kogukompensatsioon on $55,497.

Muud ressursid