CGI
CGI Infotehnoloog (IT) Palgad

Vaata ettevõtte CGI kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/5/2025

Keskmine Kogutasu

$6K - $7K
Morocco
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$5.6K$6K$7K$7.8K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed CGI?

KKK

Kõrgeima palgaga Infotehnoloog (IT) ametikoha palgapakett ettevõttes CGI on aastase kogutasuga MAD 71,268. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte CGI Infotehnoloog (IT) ametikoha keskmine aastane kogutasu on MAD 51,167.

