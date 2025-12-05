Ärianalüütik tasu in United States ettevõttes CGI ulatub $64.7K year kohta taseme Associate Business Analyst puhul kuni $128K year kohta taseme Lead Business Analyst puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $90.5K. Vaata ettevõtte CGI kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/5/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Associate Business Analyst
$64.7K
$64.7K
$0
$0
Business Analyst
$91.9K
$91.2K
$0
$700
Senior Business Analyst
$90.7K
$90.7K
$0
$0
Lead Business Analyst
$128K
$127K
$1.7K
$0
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
