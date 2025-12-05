Ettevõtete kataloog
CGI
CGI Ärioperatsioonide Juht Palgad

Keskmine Ärioperatsioonide Juht kogutasu ettevõttes CGI ulatub CA$81.1K kuni CA$118K year kohta. Vaata ettevõtte CGI kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/5/2025

Keskmine Kogutasu

$66.9K - $77.7K
Canada
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$59K$66.9K$77.7K$85.6K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed CGI?

Kõrgeima palgaga Ärioperatsioonide Juht ametikoha palgapakett ettevõttes CGI on aastase kogutasuga CA$117,754. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte CGI Ärioperatsioonide Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu on CA$81,141.

