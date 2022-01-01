Ettevõtete kataloog
CFGI Palgad

CFGI palga vahemik varieerub $84,575 kogu kompensatsioonis aastas Finantsanalüütik madalamas otsas kuni $131,340 Juhtimiskonsultant kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt CFGI. Viimati uuendatud: 8/17/2025

$160K

Raamatupidaja
$114K
Finantsanalüütik
$84.6K
Juhtimiskonsultant
$131K

KKK

CFGI'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $131,340 ücretle Juhtimiskonsultant at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
CFGI'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $114,240'dır.

