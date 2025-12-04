Ettevõtete kataloog
CEVA
CEVA Raamatupidaja Palgad

Keskmine Raamatupidaja kogutasu in Israel ettevõttes CEVA ulatub ₪191K kuni ₪273K year kohta. Vaata ettevõtte CEVA kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/4/2025

Keskmine Kogutasu

$65.1K - $76.1K
Israel
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$56.8K$65.1K$76.1K$81K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed CEVA?

KKK

Kõrgeima palgaga Raamatupidaja ametikoha palgapakett ettevõttes CEVA in Israel on aastase kogutasuga ₪272,546. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte CEVA Raamatupidaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Israel on ₪191,015.

