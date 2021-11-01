Ettevõtete kataloog
Certify Palgad

Certify palga vahemik varieerub $51,618 kogu kompensatsioonis aastas Klienditeeninduse operatsioonid madalamas otsas kuni $252,461 Müük kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Certify. Viimati uuendatud: 8/17/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $97.7K
Tootehaldusr
Median $170K
Ärianalüütik
$121K

Klienditeenindus
$51.7K
Klienditeeninduse operatsioonid
$51.6K
Andmeteadlane
$159K
Turunduse operatsioonid
$99.5K
Toote disainer
$106K
Müük
$252K
Tarkvaraarenduse juht
$226K
KKK

Kõrgeima palgaga roll Certify on Müük at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $252,461. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Certify mediaan aastane kogukompensatsioon on $113,063.

