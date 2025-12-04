Ettevõtete kataloog
Certa
Certa Personaliosakond Palgad

Keskmine Personaliosakond kogutasu in India ettevõttes Certa ulatub ₹1.39M kuni ₹2.02M year kohta. Vaata ettevõtte Certa kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/4/2025

Keskmine Kogutasu

$18K - $20.9K
India
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$15.8K$18K$20.9K$23K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Panusta
Millised on karjääritasemed Certa?

KKK

Kõrgeima palgaga Personaliosakond ametikoha palgapakett ettevõttes Certa in India on aastase kogutasuga ₹2,020,831. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Certa Personaliosakond ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹1,392,505.

