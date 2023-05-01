Ettevõtete kataloog
Certa
Certa Palgad

Certa palga vahemik varieerub $17,488 kogu kompensatsioonis aastas Tarkvaraarenduse juht madalamas otsas kuni $144,720 Projektijuht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Certa. Viimati uuendatud: 8/17/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $39.6K
Personaliosakond
$19.4K
Projektijuht
$145K

Tarkvaraarenduse juht
$17.5K
KKK

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Certa adalah Projektijuht at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $144,720. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Certa adalah $29,530.

