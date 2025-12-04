Ettevõtete kataloog
CERN
CERN Tarkvaraarendaja Palgad

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Switzerland kogusumma ettevõttes CERN on CHF 72.1K year kohta.

Mediaan pakk
CERN
Software Engineer
Geneva, GE, Switzerland
Kokku aastas
$89.1K
Tase
L3
Põhipalk
$89.1K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
6 Aastat
Millised on karjääritasemed CERN?
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Kaasatud ametinimetused

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Teadur

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes CERN in Switzerland on aastase kogutasuga CHF 107,962. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte CERN Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Switzerland on CHF 72,053.

Muud ressursid

