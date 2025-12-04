Ettevõtete kataloog
CERN
CERN Administratiivassistent Palgad

Keskmine Administratiivassistent kogutasu in Switzerland ettevõttes CERN ulatub CHF 33.2K kuni CHF 46.2K year kohta. Vaata ettevõtte CERN kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/4/2025

Keskmine Kogutasu

$43.9K - $51.7K
Switzerland
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$41K$43.9K$51.7K$57.1K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Kõrgeima palgaga Administratiivassistent ametikoha palgapakett ettevõttes CERN in Switzerland on aastase kogutasuga CHF 46,188. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte CERN Administratiivassistent ametikoha keskmine aastane kogutasu in Switzerland on CHF 33,161.

