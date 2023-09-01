Ettevõtete kataloog
CERN
CERN Palgad

CERN palga vahemik varieerub $47,822 kogu kompensatsioonis aastas Administratiivassistent madalamas otsas kuni $114,875 Riistvara insener kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt CERN. Viimati uuendatud: 8/17/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $89.1K

Täielik tarkvara insener

Backend tarkvara insener

Teadusuuringute teadlane

Andmeteadlane
Median $76.6K
Administratiivassistent
$47.8K

Riistvara insener
$115K
Infotehnoloog
$92.2K
Mehaanika insener
$83.3K
KKK

The highest paying role reported at CERN is Riistvara insener at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $114,875. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CERN is $86,165.

Muud ressursid