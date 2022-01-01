Ettevõtete kataloog
Ceridian Palgad

Ceridian palga vahemik varieerub $52,260 kogu kompensatsioonis aastas Klienditeenindus madalamas otsas kuni $279,390 Personaliosakond kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Ceridian. Viimati uuendatud: 8/17/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Software Developer I $59.1K
Software Developer II $74.9K
Software Developer III $86.7K
Senior Software Developer $97.6K
Lead Software Developer $112K

Täielik tarkvara insener

Kvaliteedi tagamise tarkvara insener

Toote disainer
Median $92K
Klienditeenindus
$52.3K

Personaliosakond
$279K
Turundus
$137K
Toote disaini juht
$106K
Tootehaldusr
$67.4K
Projektijuht
$82.6K
Värbaja
$68.6K
Tarkvaraarenduse juht
$111K
Lahendusarhitekt
$128K
Technical Account Manager
$88.2K
Tehniline programmijuht
$101K
Omandamise ajakava

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsiatüüp
RSU

Ceridian-s kehtivad RSUs 3-aastase omandamise ajakava alusel:

  • 33.3% omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)

KKK

Kõrgeima palgaga roll Ceridian on Personaliosakond at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $279,390. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Ceridian mediaan aastane kogukompensatsioon on $92,000.

