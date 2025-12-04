Ettevõtete kataloog
Cerence
Cerence Tarkvaraarenduse Juht Palgad

Keskmine Tarkvaraarenduse Juht kogutasu in Belgium ettevõttes Cerence ulatub €84.2K kuni €117K year kohta. Vaata ettevõtte Cerence kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/4/2025

Keskmine Kogutasu

$104K - $123K
Belgium
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$97.2K$104K$123K$135K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed Cerence?

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Cerence in Belgium on aastase kogutasuga €117,285. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Cerence Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Belgium on €84,204.

