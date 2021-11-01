Ettevõtete kataloog
Cepheid
Cepheid Palgad

Cepheid palga vahemik varieerub $68,340 kogu kompensatsioonis aastas Klienditeenindus madalamas otsas kuni $196,015 Programmijuht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Cepheid. Viimati uuendatud: 8/17/2025

$160K

Mehaanika insener
Median $140K
Tarkvaraarendaja
Median $144K
Raamatupidaja
$147K

Meditsiinilise tehnika insener
$194K
Keemiainsener
$131K

Protsessi insener

Klienditeenindus
$68.3K
Andmeteadlane
$151K
Finantsanalüütik
$147K
Riistvara insener
$171K
Turunduse operatsioonid
$112K
Tootehaldusr
$163K
Programmijuht
$196K
Projektijuht
$168K
Tulu operatsioonid
$181K
Tehniline programmijuht
$171K
KKK

Kõrgeima palgaga roll Cepheid on Programmijuht at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $196,015. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Cepheid mediaan aastane kogukompensatsioon on $150,750.

