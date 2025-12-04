Ettevõtete kataloog
Centrum Housing Finance
Centrum Housing Finance Ärendus Palgad

Keskmine Ärendus kogutasu in India ettevõttes Centrum Housing Finance ulatub ₹377K kuni ₹548K year kohta. Vaata ettevõtte Centrum Housing Finance kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/4/2025

Keskmine Kogutasu

$4.9K - $5.6K
India
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$4.3K$4.9K$5.6K$6.2K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed Centrum Housing Finance?

Kõrgeima palgaga Ärendus ametikoha palgapakett ettevõttes Centrum Housing Finance in India on aastase kogutasuga ₹547,769. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Centrum Housing Finance Ärendus ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹377,454.

