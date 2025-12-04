Ettevõtete kataloog
Centre for Development of Telematics
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarenduse Juht

  • Kõik Tarkvaraarenduse Juht Palgad

Centre for Development of Telematics Tarkvaraarenduse Juht Palgad

Keskmine Tarkvaraarenduse Juht kogutasu in India ettevõttes Centre for Development of Telematics ulatub ₹3.48M kuni ₹4.87M year kohta. Vaata ettevõtte Centre for Development of Telematics kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/4/2025

Keskmine Kogutasu

$42.9K - $51.9K
India
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$39.6K$42.9K$51.9K$55.3K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 3 veel Tarkvaraarenduse Juht andmete sisestusts ettevõttes Centre for Development of Telematics avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk


Panusta
Millised on karjääritasemed Centre for Development of Telematics?

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarenduse Juht pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Centre for Development of Telematics in India on aastase kogutasuga ₹4,868,539. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Centre for Development of Telematics Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹3,483,523.

Esiletõstetud töökohad

    Centre for Development of Telematics jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Pinterest
  • Uber
  • Dropbox
  • Apple
  • Roblox
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/centre-for-development-of-telematics/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.