Centerfield Palgad

Centerfield palk ulatub $58,531 kogutasus aastas Toote Disainer ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $248,750 Turundus ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Centerfield. Viimati uuendatud: 9/10/2025

Andmeteadlane
$122K
Turundus
$249K
Toote Disainer
$58.5K

Müük
$151K
Tarkvaraarendaja
$101K
Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Centerfield on Turundus at the Common Range Average level aastase kogutasuga $248,750. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Centerfield keskmine aastane kogutasu on $121,605.

