Centene Palgad

Centene palk ulatub $42,785 kogutasus aastas Administratiivassistent ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $193,463 Andmeteaduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Centene. Viimati uuendatud: 9/10/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
L1 $78.4K
L2 $104K
L3 $133K
L4 $129K
L5 $153K

Masinõppe insener

Full-Stack tarkvarainsener

Saidi töökindluse insener

Ärianalüütik
L1 $69.3K
L2 $83.4K
Aktuar
Median $110K

Andmeteadlane
Median $99.1K
Andmeanalüütik
Median $79K
Projektijuht
Median $81K
Infotehnoloog (IT)
Median $116K
Tehnilise Programmi Juht
Median $130K
Toote Disainer
Median $140K
Tootejuht
Median $120K
Raamatupidaja
$78.4K
Administratiivassistent
$42.8K
Äri Arendus
$97.3K
Andmeteaduse Juht
$193K
Finantsanalüütik
$66.3K
Inimressursid
$158K
Turundus
$191K
Programmijuht
$147K
Värbaja
$151K
Küberturvalisuse Analüütik
$118K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $180K
Lahenduste Arhitekt
$145K

Andmete arhitekt

UX Uurija
$98K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Centene on Andmeteaduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $193,463. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Centene keskmine aastane kogutasu on $117,203.

