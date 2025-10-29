Ettevõtete kataloog
Cengage
Cengage Tarkvaraarenduse Juht Palgad

Mediaanne Tarkvaraarenduse Juht tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Cengage on $180K year kohta. Vaata ettevõtte Cengage kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/29/2025

Mediaan pakk
company icon
Cengage
Software Engineering Manager
Raleigh, NC
Kokku aastas
$180K
Tase
-
Põhipalk
$160K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$20K
Aastat ettevõttes
5 Aastat
Aastat kogemust
16 Aastat
Millised on karjääritasemed Cengage?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Viimased Palgaandmed
KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Cengage in United States on aastase kogutasuga $220,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Cengage Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $160,000.

Muud ressursid