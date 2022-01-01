Ettevõtete kataloog
Celonis
Celonis Palgad

Celonis palk ulatub $42,346 kogutasus aastas Ärianalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $205,800 Inimressursid ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Celonis. Viimati uuendatud: 9/10/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
IC1 $69.5K
IC2 $102K
IC3 $120K
IC4 $160K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Tootejuht
Median $150K
Müügiinsener
Median $170K

Ärianalüütik
Median $42.3K
Juhtimiskonsultant
Median $200K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $178K
Toote Disainer
Median $94.3K
Klienditeenindus
$181K
Kliendi Edu
$201K
Andmeteaduse Juht
$89.5K
Andmeteadlane
$89.1K
Finantsanalüütik
$63.8K
Inimressursid
$206K
Turundus
$88.6K
Turundusoperatsioonid
$90.5K
Partnerite Juht
$131K
Programmijuht
$164K
Projektijuht
$159K
Müük
$115K
Lahenduste Arhitekt
$94.5K

Andmete arhitekt

Tehnilise Programmi Juht
$201K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Celonis ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

Muud ressursid