Cellebrite
Cellebrite Palgad

Cellebrite palk ulatub $125,143 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $226,125 Lahenduste Arhitekt ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Cellebrite. Viimati uuendatud: 9/10/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $125K
Andmeteadlane
$134K
Lahenduste Arhitekt
$226K

Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Cellebrite on Lahenduste Arhitekt at the Common Range Average level aastase kogutasuga $226,125. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Cellebrite keskmine aastane kogutasu on $133,926.

