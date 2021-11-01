Ettevõtete kataloog
Cedar
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Cedar Palgad

Cedar palk ulatub $121,000 kogutasus aastas Tootejuht ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $235,000 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Cedar. Viimati uuendatud: 9/10/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Software Engineer I $130K
Software Engineer II $165K
Software Engineer III $230K

Full-Stack tarkvarainsener

Tarkvaraarenduse Juht
Median $235K
Andmeteadlane
Median $150K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Tootejuht
Median $121K
Värbaja
Median $145K
Inimressursid
$149K
Küberturvalisuse Analüütik
$158K
Lahenduste Arhitekt
Median $229K
UX Uurija
$124K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Cedar on Tarkvaraarenduse Juht aastase kogutasuga $235,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Cedar keskmine aastane kogutasu on $150,000.

Esiletõstetud töökohad

    Cedar jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Kyruus
  • Redox
  • medCPU
  • Updox
  • Proofpoint
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid