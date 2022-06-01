Ettevõtete kataloog
CCMSI
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
Parimad ülevaated
  • Lisage midagi unikaalset CCMSI kohta, mis võib teistele kasulik olla (nt intervjuu nõuanded, meeskondade valimine, ainulaadne kultuur jne).
    • Ettevõttest

    CCMSI is a leading third-party administrator for workers'​ compensation and property/casualty self-insurance programs. Since 1978, we've successfully administered and provided claim services to individual and group clients, nationwide.Our approach to claims management includes providing sound technical resources, strategic insight, efficient and accessible computer systems, cost containment practices, and the seamless administration of your losses. Our adjuster turnover rate is less than 3%. This is crucial in establishing continuity between your primary contacts and the adjustment staff.

    http://www.ccmsi.com
    Veebileht
    1978
    Asutamisaasta
    1,750
    Töötajate arv
    $500M-$1B
    Hinnanguline käive
    Peakontor

    Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

    Telli kinnitatud pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

    See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

    Esiletõstetud töökohad

      CCMSI jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

    Seotud ettevõtted

    • Square
    • Pinterest
    • Airbnb
    • Stripe
    • Spotify
    • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

    Muud ressursid