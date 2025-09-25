Ettevõtete kataloog
CarGurus
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarenduse Juht

  • Kõik Tarkvaraarenduse Juht Palgad

CarGurus Tarkvaraarenduse Juht Palgad

Mediaanne Tarkvaraarenduse Juht tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes CarGurus on $355K year kohta. Vaata ettevõtte CarGurus kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/25/2025

Mediaan pakk
company icon
CarGurus
Senior Software Engineering Manager
Cambridge, MA
Kokku aastas
$355K
Tase
M3
Põhipalk
$205K
Stock (/yr)
$120K
Boonus
$30K
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
15 Aastat
Millised on karjääritasemed CarGurus?

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

CarGurus ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarenduse Juht pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes CarGurus in United States on aastase kogutasuga $500,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte CarGurus Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $361,500.

Esiletõstetud töökohad

    CarGurus jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Zillow
  • eBay
  • SoFi
  • Etsy
  • Pandora
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid