Tarkvaraarendaja tasu in United States ettevõttes CarGurus ulatub $154K year kohta taseme Software Engineer puhul kuni $272K year kohta taseme Principal Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $244K. Vaata ettevõtte CarGurus kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/25/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$154K
$130K
$13.3K
$10.8K
Senior Software Engineer
$230K
$173K
$38.5K
$18.1K
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
CarGurus ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)
